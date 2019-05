Strandrutsche in Spanien

1 Auf Twitter wurde die Rutsche im spanischen Estepona rege besprochen. Foto: Screenshot Twitter

Eine Rutsche, die den Ferienort Estepona an der Costa del Sol mit dem Strand verbindet, wurde kurz nach der Eröffnung wieder geschlossen. Grund waren zahlreiche Beschwerden – und blaue Flecken.

Estepona - Eine 38 Meter lange Strandrutsche im spanischen Estepona hätte eigentlich die neue Touristenattraktion des Ferienortes werden sollen. Gebaut wurde sie, um die Stadt an der Costa del Sol mit dem tiefer liegenden Strand zu verbinden. Nur einen Tag nach der Eröffnung am vergangenen Donnerstag wurde die Rutsche allerdings schon wieder geschlossen, wie der „Guardian“ berichtete.

Zu gefährlich war die Edelstahlrutsche, die ein Gefälle zwischen 32 und 34 Grad hat und die längste in Spanien sein soll. Ein Video auf Twitter bringt näher, warum die Rutsche kritisiert wird. Der Verfasser des Tweets kommentierte das Video mit einem Augenzwinkern und sagte: „In Estepona haben sie die Sterbehilfe bereits legalisiert“.

Beschwerden und Witze in den sozialen Medien

Eine Frau beklagte sich auf Twitter und teilte Fotos von Verletzungen, die sie sich beim Rutschen zuzog.

Gleichzeitig mehrten sich die Witze über das Rutschen-Debakel. Zu diesem Bild schrieb ein Nutzer: „Hast du auf der Rutsche in Estepona Spaß gehabt?“

Eine Zahnarztklinik nutze die Rutsche als Werbung: „Wir möchten diejenigen von Ihnen, die die riesige Estepona-Rutsche verwenden, daran erinnern, dass wir an diesem Wochenende auch im Dienst sind“, schrieb sie per Twitter.

Rutsche wird überprüft

Der Stadtrat von Estepona gab am Freitag in einem Statement bekannt, dass man die Rutsche von der zuständigen Baufirma überprüfen lassen wolle. Außerdem wurde darauf hingewiesen, die Rutsche ordnungsgemäß zu benutzen, also aufrechtsitzend und nicht im Liegen, ohne die Arme auszustrecken und nicht mit anderen Personen zusammen.

Das Bild, welches in den sozialen Medien verbreitet werde, bezeichnete der Stadtrat als Einzelfall. Mehr als tausend Menschen hätten die Rutsche ohne Zwischenfälle genutzt. Um die Sicherheit zu garantieren, werde die Strandrutsche nun aber dennoch einer Kontrolle unterzogen.