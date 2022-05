22 Bernd Bodamer hat die Strandbar vor 15 Jahren eröffnet Foto: /Eva Herschmann

Die Füße im Sand und mit einem Drink in der Hand unter Palmen im Liegestuhl entspannen: Für viele ist das der Inbegriff von Urlaub. Im Remstal liegt der Traum ganz nahe. In der Strandbar 51 in Winterbach können die Gäste eine erholsame Auszeit vom Alltag genießen und sich dabei wie in der Karibik fühlen, ohne dafür erst in ein Flugzeug zu steigen.

Vor 15 Jahren hat sich Bernd Bodamer mit dem außergewöhnlichen Lokal einen Traum erfüllt. „Ich war damals in Mexiko im Urlaub und habe jeden Abend an so einer Strandbar bei einem Caipirinha den Sonnenuntergang genossen. Damals habe ich beschlossen, dass ich das genau vor meiner Haustür haben will“, erzählt er. In der Strandbar 51, die der Fellbacher, der seit vielen Jahren in Winterbach wohnt, 2007 eröffnet hat, können jetzt alle das Strandfeeling daheim erleben.

Rock, Soul, Blues und mehr gibt es auf die Ohren

Im Winter spielt in der Strandbar drinnen regelmäßig die Musik: Rock, Soul, Blues und mehr gibt es zwischen Oktober und Mai auf die Ohren. Bernd Bodamer arbeitet seit Jahren eng mit der Kulturinitiative Rock in Winterbach zusammen, und so treten nationale und internationale Acts in der Remsstraße 51 auf. Doch nun ist die Konzertsaison zu Ende. Stattdessen hat auf dem weitläufigen Gelände am westlichen Rand von Winterbach endlich wieder die Freiluftsaison begonnen – und der 61-Jährige freut sich jetzt wieder auf lange und laue Sommernächte in der Strandbar. „Wir sind in diesem Jahr spät gestartet, weil es bis vor Kurzem abends einfach noch zu kalt zum Draußensitzen war“, sagt der Wirt. Nun aber pulsiert bei schönem Wetter wieder das Leben in und rund um die kleinen Hütten aus Bambus mit Dächern aus Palmblättern und im großen Festzelt. Die Gäste kommen zum Feiern, Freundetreffen, um das besondere Ambiente zu genießen oder einfach, um entspannt in der Sonne zu liegen. „Wir haben auch nur bei schönem Wetter geöffnet“, sagt Bernd Bodamer.

In der Strandbar 51 gibt es viele lauschige Ecken und überall etwas zu entdecken. Zwischen echten Palmen, Bambus und anderen exotischen Pflanzen chillen die Gäste in Korbsesseln, Hängematten, in der Hollywoodschaukel und auf Barhockern und genießen Sonnenuntergänge bei einem Cocktail, einem Glas Wein oder einem kühlen Bier. „Das Schöne ist auch, dass wir hier im Gewerbegebiet keine Nachbarn stören und deshalb bis 24 Uhr ausschenken dürfen“, sagt Bodamer. Und die Besucher bleiben gerne lange. Schließlich hat der Hausherr das Areal, das früher ein Autohaus beherbergte, zu einem kleinen tropischen Urlaubsparadies mitten im Remstal verwandelt – mit Surfboards, Feuerkörben und exotischen Skulpturen in allen Größen, die Bernd Bodamer von seinen zahlreichen Reisen nach Bali mitgebracht hat. „Das war damals ein ganz schöner Kraftakt, die riesigen Köpfe und Figuren mit dem Container hierherzuschaffen“, sagt er mit einem Lachen.

Urlaubsfeeling mit Sonne, Sand und Strand

Das Urlaubsfeeling in der Strandbar 51 vollenden große Fotowände mit Traummotiven von Sonne, Sand und Strand, die die Illusion vom Tag am Meer perfekt machen und oft genug als Kulisse für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenevents oder Sommerfeste dienen. „Das ganze Areal oder auch nur Teile davon kann man für alle Arten von Veranstaltungen mieten“, sagt Bernd Bodamer, der bei Bedarf auch sein Mitarbeiterteam stellt und das komplette Catering übernimmt.

„Die Strandbar hat eigentlich als Hobby und Nebenerwerb begonnen, mittlerweile ist sie aber viel mehr als das“, sagt Bernd Bodamer. Der ausgebildete Koch, Bäcker und Konditor betreibt aber auch noch eine Etikettenfirma auf dem Gelände, auf dem er auch seine Wohnung hat. So ist er immer nah dran am Geschehen, auch wenn einmal im Jahr bis zu 500 Motorradfahrerinnen und -fahrer auf ihren Maschinen in die Strandbar strömen. „Den Bikertreff mit kostenlosem Weißwurstfrühstück veranstalten wir bestimmt schon seit zehn Jahren immer zu Beginn der Motorradsaison, in diesem Jahr findet er bei schönem Wetter am 29. Mai statt.“