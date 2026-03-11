Strand-Post sorgt für Wirbel: Pietro Lombardi und Laura machen Fans glücklich

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) sorgen mit einem Urlaubspost für Wirbel. Der Sänger teilte auf Instagram Szenen von einem Strand. Zu sehen ist, wie ihm seine Ex-Verlobte in die Arme springt und er sie gekonnt in die Luft hebt. Dazu schreibt Lombardi: "Screensaver trend... Mauritius edition." Und weiter: "Zwei Elternteile, ein Team. Wir schaffen weiterhin Erinnerungen."

"Nach wie vor wären sie ein schönes Paar" Von den Fans und Followern gibt es dafür in den Kommentaren reichlich Beifall- und Herz-Emojis. "Finde es ganz toll, wie gut ihr euch versteht", lobt ein User. "So toll euch so zusammen zu sehen... absolutes Dreamteam", schreibt ein anderer.

Und natürlich schwingt bei solchen Aufnahmen auch die Hoffnung mit, dass Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wieder als Liebespaar zusammenfinden: "Wenn sie wieder zusammenkommen, wäre es doch toll, wenn nicht, sie sind beide für die Kinder als Eltern da", meint ein Fan, während ein anderer schwärmt: "Nach wie vor wären sie ein schönes Paar."

"Ihr zwei seid schon ein hübsches Pärchen, dass wart ihr für mich schon immer", heißt es an anderer Stelle, oder: "Ihr zwei seid super, hoffe, dass ihr wieder zusammen seid."

Das sagt Pietro Lombardi zu einem möglichen Liebes-Comeback

Vor wenigen Tagen sorgte bereits eine Aussage von Lombardi über seine Ex-Partnerin für Aufsehen. Ein Liebes-Comeback schließt er offenbar nicht aus. Auf eine Frage, ob es dazu kommen könne, antwortete er laut RTL im "Punkt 12"-Interview: "Die Frage ist schwer zu beantworten. Wir waren ja fünf, sechsmal getrennt. Aber der größte Wunsch von mir als auch von ihr war immer eine Familie zu sein und auch zu bleiben." Seine endgültige Antwort ließ er offen: "Man weiß nie, was die Zukunft bringt." Und im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" gab er kürzlich zu: "Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch." Sofort ergänzte er: "Aber wir sind halt nicht zusammen."

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren seit 2020 mit einigen Unterbrechungen zusammen und seit 2022 verlobt. Im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre Söhne Leano und Amelio zur Welt. Ein Jahr nach der Geburt des jüngsten Kindes gab Rypa die Trennung bekannt. Aus seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (33) hat Lombardi noch einen weiteren Sohn, Alessio kam im Juni 2015 zur Welt.