Strand-Post sorgt für Wirbel: Pietro Lombardi und Laura machen Fans glücklich

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa lösen mit einem Instagram-Post neue Liebes-Spekulationen aus. Die beiden zeigen sich vertraut im Urlaub.
Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) sorgen mit einem Urlaubspost für Wirbel. Der Sänger teilte auf Instagram Szenen von einem Strand. Zu sehen ist, wie ihm seine Ex-Verlobte in die Arme springt und er sie gekonnt in die Luft hebt. Dazu schreibt Lombardi: "Screensaver trend... Mauritius edition." Und weiter: "Zwei Elternteile, ein Team. Wir schaffen weiterhin Erinnerungen."