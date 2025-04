Fellbach wird zur Fahrradhochburg Wie die Pedalritter die Stadt erobern

Fellbach ist am verlängerten Wochenende die Fahrradstadt an Rems und Murr. Der „Tour Ginkgo“ folgt am Sonntag beim Radkulturtag der kreisweite Auftakt der Aktion Stadtradeln. Außerdem wird als Pilotprojekt die erste Sommerstraße im Kreis eröffnet.