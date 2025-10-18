Stralsund, Schlagerbooom 2025, ...: TV-Tipps am Samstag

In "Stralsund: Ablaufdatum" (ZDF) wird ein Serienmörder gesucht. Florian Silbereisen feiert den "Schlagerbooom 2025" (Das Erste) und auf ProSieben steigt die "Promi Padel WM 2025".

Ein Toter trägt sein Todesdatum als Tattoo, und das schon seit geraumer Zeit. Hat der Täter sein Opfer über Wochen gequält? Kurz darauf wird eine zweite Leiche entdeckt. Kommissarin Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) ist überzeugt: Ein Serienmörder markiert Menschen, die er bereits ausgewählt hat. Nun läuft die Zeit, denn Sebastian Schuster (Jonas Minthe) trägt den 14. Februar auf der Brust - Valentinstag ist in zwei Tagen.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!, Musikshow Mit viel Feuerwerk beginnt der Schlagerbooom 2025! Über 20.000 Fans strömen nach Dortmund, um den Schlager zu feiern, wie es nur beim Schlagerbooom möglich ist. Die Westfalenhalle wird in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt, ganz nach dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!". Florian Silbereisen präsentiert die Schlagershow des Jahres zum Mitsingen und Mitfeiern.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Promi Padel WM 2025, Show

Sechzehn Prominente treten im Doppel gegeneinander an und kämpfen um den PadelCity-Cup. Gespielt wird im "SAP Garden" in München. Wer zeigt das beste Ballgefühl, wer liefert die spektakulärsten Ballwechsel, und wer holt am Ende den Sieg?

20:15 Uhr, Sat.1, Der Prinz aus Zamunda 2, Komödie

Akeem (Eddie Murphy), Thronfolger von Zamunda, erfährt am Sterbebett seines Vaters, dass er in New York einen Sohn hat. Um seinen Nachfolger Lavelle (Jermaine Fowler) kennenzulernen, reist er in die USA. Die Suche nach dem Sohn wird für Akeem zu einem turbulenten Abenteuer voller unerwarteter Hindernisse.

20:15 Uhr, ZDFneo, Sieben Leben, Melodram

Ben Thomas (Will Smith), Finanzermittler, will sieben Fremden ein besseres Leben ermöglichen. Er setzt seine Macht ein, um ihnen aus schwierigen Situationen zu helfen - getrieben von dem Wunsch, einen Fehler aus seiner Vergangenheit wiedergutzumachen. Doch als er sich in eine herzkranke Frau (Rosario Dawson) verliebt, geraten seine sorgfältigen Pläne ins Wanken.