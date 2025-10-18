Stralsund, Schlagerbooom 2025, ...: TV-Tipps am Samstag

In "Stralsund: Ablaufdatum" (ZDF) wird ein Serienmörder gesucht. Florian Silbereisen feiert den "Schlagerbooom 2025" (Das Erste) und auf ProSieben steigt die "Promi Padel WM 2025".
20:15 Uhr, ZDF, Stralsund: Ablaufdatum, Krimi
Ein Toter trägt sein Todesdatum als Tattoo, und das schon seit geraumer Zeit. Hat der Täter sein Opfer über Wochen gequält? Kurz darauf wird eine zweite Leiche entdeckt. Kommissarin Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) ist überzeugt: Ein Serienmörder markiert Menschen, die er bereits ausgewählt hat. Nun läuft die Zeit, denn Sebastian Schuster (Jonas Minthe) trägt den 14. Februar auf der Brust - Valentinstag ist in zwei Tagen.