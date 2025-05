Strahlt über das ganze Gesicht: So lieb zu ihr: Demenzkranker Bruce Willis vernarrt in seine Enkelin

Bruce Willis ist jedes Mal aufgeregt, wenn Tochter Rumer mit Enkelin Louetta zu Besuch bekommt. Der ehemalige Schauspieler, der an Frontotemporaler Demenz erkrankt ist, ist von dem Mädchen ganz verzückt.

Rumer Willis (36) und Derek Richard Thomas, der Vater ihrer Tochter Louetta (2), haben sich im letzten Jahr getrennt. Sie sei jetzt "alleinerziehende Mutter und mache Co-Parenting", berichtete sie im August 2024 in einer Story bei Instagram. Rückhalt dürfte die Schauspielerin und älteste Tochter von Bruce Willis (70) aber sicherlich auch bei ihrer Familie bekommen. Wie sie jetzt erzählt, sind sowohl ihre Mutter, Demi Moore (62), als auch der ehemalige Actionstar tolle Großeltern. Und trotz seiner Demenzerkrankung geht auch Bruce Willis ganz rührend mit seiner kleinen Enkelin um.

Yaya Demi und Opa Bruce

"Meine Mutter ist für Lou 'Yaya'", erzählt Rumer Willis im Gespräch mit dem US-Magazin "People". Auch wenn Oma Demi gegen den Willen von Mama Rumer der Kleinen schon das Animationsabenteuer "Vaiana" gezeigt hat, konnte die 36-Jährige offenbar nicht lange böse sein. "Sie lieben sich", sagt sie über Demi und Louetta. "Ich meine, du solltest sehen, wie sie aufleuchtet, wenn sie auf FaceTime sind, wenn wir weg sind." Es sei einfach "süß" und ihre Mutter könne "unglaublich gut mit Babys umgehen". Die beiden zusammen zu sehen, sei eine große Freude: "Sie sind so albern und wunderbar."

"Sogar mein Vater strahlt trotz seiner Herausforderungen jedes Mal über das ganze Gesicht, wenn wir ihn besuchen", erzählt Rumer Willis weiter. "Er ist so aufgeregt und so lieb zu ihr." Aber die ganze Familie sei "unglaublich" und "wie besessen" von ihrem Kind.

Bruce Willis ist seit 2022 in Schauspielrente

Mit diesen "Herausforderungen" meint Rumer offensichtlich die Erkrankung ihres Vaters. Der gefeierte Actionstar ist seit mehr als drei Jahren in Schauspielrente. Ende März 2022 gab seine Familie bekannt, dass Bruce Willis an der Sprachstörung Aphasie leidet und deshalb seine Karriere beendet. Im Februar 2023 wurde dann bekannt, dass er an Frontotemporaler Demenz erkrankt ist.

Die Familie, darunter seine Töchter Rumer, Scout (33) und Tallulah (31), seine Ehefrau Emma Heming-Willis (46) und seine Ex-Frau Demi Moore, gibt immer wieder Updates, wie es Bruce Willis geht. "Heute sind es 16 Jahre der Liebe unseres Lebens. Wir haben monumentale Höhen und verheerende Tiefen geteilt, und durch all das haben wir etwas Zeitloses aufgebaut", schrieb Heming-Willis zum 16. Hochzeitstag im März 2025 bei Instagram. Die beiden haben die gemeinsamen Töchter Mabel (13) und Evelyn (11).