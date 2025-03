Strahlender Auftritt bei Dior-Show: Natalie Portman bringt ihre Mutter mit zur Pariser Fashion Week

Die Dior-Show zum Auftakt der Pariser Fashion Week hat am 4. März Hollywoodstar Natalie Portman für einen Mutter-Tochter-Ausflug genutzt. Sie brachte Mama Shelley Stevens mit, und die beiden Frauen posierten strahlend an der Seite von Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri.

Schon länger hat man Schauspielerin Natalie Portman (43) und ihre Mutter Shelley Stevens (72) nicht mehr zusammen gesehen. In Paris gönnten sie sich nun aber ein paar entspannte - und modisch spannende - Stunden zu zweit. Das Mutter-Tochter-Duo besuchte die Dior-Show zum Auftakt der Fashion Show in der französischen Hauptstadt, die die Herbst/Winter-Kollektionen 2025/2026 zeigte.

Modisches Duo

Portman erschien in einem kurzen schwarzen Kleid mit ausgestelltem Rock. Spitzendetails und goldfarbene Schmuckknöpfe verliehen dem Outfit einen romantisch-verspielten Look. Ihre Mutter trug einen camelfarbenen Mantel mit schwarzen Armen und großen Knöpfen. Dazu kombinierte die 72-Jährige eine auffällige Brille und knallrote Fingernägel.

Nicht nur modisch sind die beiden auf einer Wellenlänge. "Ich habe bemerkenswerte Eltern", sagte Natalie Portman 2016 dem "Hollywood Reporter". "Ich habe nie enttäuschendes Verhalten von ihnen erlebt." Von Anfang an hätten sie ihre Karriere unterstützt, seien aber auch " sehr beschützende Eltern, die nicht wollten, dass ich ausgebeutet werde". Ihre Mutter, die wie Portman am 9. Juni Geburtstag hat, wurde ihre Agentin.

Ehe-Aus nach zwölf Jahren

Die Schauspielerin, die 2011 für ihre Hauptrolle in dem Film "Black Swan" einen Oscar erhielt, ist Einzelkind. Sie selbst bekam mit ihrem Ex-Mann Benjamin Millepied (47) zwei Kinder. Sohn Aleph wurde am 14. Juni 2011 und Tochter Amalia am 22. Februar 2017 geboren. Die Schauspielerin und der Regisseur ließen sich Anfang 2024 nach zwölf Jahren Ehe scheiden.