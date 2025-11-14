Am Donnerstagabend wurde es bei der Bambi-Verleihung glamourös. Die Gala nutzten einige Pärchen, um mit ihren eleganten Looks zu glänzen.
Am Donnerstagabend versammelte sich die Promiwelt in München. Bei der Bambi-Verleihung tummelten sich die Stars auf dem roten Teppich. Einige bekannte deutsche Paare nutzten den Abend einmal mehr, um gemeinsame Zeit zu genießen. So posierten etwa Annemarie (48) und Wayne Carpendale (48) gemeinsam für die Fotografen. "Wir meiden mittlerweile die meisten roten Teppiche, wir sind selektiver geworden", erklärt der Schauspieler die Besonderheit des Pärchenabends am roten Teppich im Interview mit spot on news. "Es gibt eigentlich kein Event in Deutschland, wo alle da sind, so wie heute", schwärmte seine Ehefrau von der Verleihung. "Und dann auch noch internationale Stars, die man aus nächster Nähe bewundern darf."