Am Donnerstagabend versammelte sich die Promiwelt in München. Bei der Bambi-Verleihung tummelten sich die Stars auf dem roten Teppich. Einige bekannte deutsche Paare nutzten den Abend einmal mehr, um gemeinsame Zeit zu genießen. So posierten etwa Annemarie (48) und Wayne Carpendale (48) gemeinsam für die Fotografen. "Wir meiden mittlerweile die meisten roten Teppiche, wir sind selektiver geworden", erklärt der Schauspieler die Besonderheit des Pärchenabends am roten Teppich im Interview mit spot on news. "Es gibt eigentlich kein Event in Deutschland, wo alle da sind, so wie heute", schwärmte seine Ehefrau von der Verleihung. "Und dann auch noch internationale Stars, die man aus nächster Nähe bewundern darf."

Eigene Looks für den Abend Die Moderatorin trug eine goldene Pailletten-Cut-out-Robe von The New Arrivals, die sie bereits im Sommer gekauft habe und zum ersten Mal ausführe, und kombinierte dazu eine helle Miu-Miu-Handtasche. Sechs Minuten habe er nur gebraucht, um sich in Schale zu werfen, erklärte Wayne Carpendale, der einen schlichten Anzug trug.

Thore (41) und Jana Schölermann (38) legten ebenso einen glanzvollen Auftritt hin. Ihre Lieblingsdesignerin Maria Lucas aus Köln habe die Robe extra geschneidert, verrät Jana Schölermann der Nachrichtenagentur auf dem roten Teppich. Das champagnerfarbene Kleid mit tiefem Ausschnitt und Glitzer-Applikationen stehe für sich, ihr Ehemann halte sich deshalb mit schwarzem Smoking etwas bedeckter. "Wenn meine Frau so Gas gibt, kann ich mich zurückhalten", gab sich der Moderator mit seinem Outfit zufrieden.

"First Dates"-Gastgeber Roland Trettl (54) und Partnerin Miriam Höller (38) absolvierten ihren zweiten Red-Carpet-Auftritt nach dem Fernsehpreis im vergangenen September. "Es ist immer noch etwas Besonderes und wir genießen es sehr. Wir hatten sehr viel Vorfreude", sagte Höller im Gespräch mit spot on news. Ihr weißes Kleid sei von der Designerin Anne Wolf und "wir haben das Kleid extra für den Abend designt". Das Paar lässt das Jahr entspannt ausklingen und will Weihnachten gemeinsam in der Sonne verbringen. "Wir wissen noch nicht wo, aber es wird nicht im Schnee sein", erklärte Trettl. "Kuschelig" werde es trotzdem, freut sich der TV-Koch auf die Zweisamkeit.