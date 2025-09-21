Strahlend auf der Bühne: Prinz Harry und Meghan: Pärchenauftritt bei Benefizkonzert

Nach Prinz Harrys Rückkehr von seinem Besuch in Großbritannien zeigten sich der Royal und seine Frau Herzogin Meghan erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Beim One805LIVE!-Konzert strahlten sie um die Wette.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sind am Samstag gemeinsam beim One805LIVE!-Benefizkonzert in Santa Barbara aufgetreten. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit Harrys Rückkehr von seinem Besuch in Großbritannien, wo er sich nach über einem Jahr mal wieder mit seinem Vater König Charles (76) getroffen hatte.