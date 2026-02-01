Strafverfahren gegen Mandatsträger: Wenn AfD-Politiker in das Visier der Justiz geraten

Die AfD propagiert Recht und Ordnung. Nun kommt ein Ex-Bezirksbeirat wegen Körperverletzung vor Gericht. Wie geht die Partei mit Strafverfahren gegen Mandatsträger um?
Der Mann mit dem Kahlkopf und der kräftigen Statur, gegen den am 10. Februar vor dem Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt verhandelt wird, kennt sich aus mit den Abläufen – er ist nicht zum ersten Mal angeklagt. Dieses Mal wird Markus P. (44) vorsätzliche Körperverletzung in drei tateinheitlichen Fällen zur Last gelegt, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt. Er solle Ende Mai 2025 „in einer Gaststätte drei Personen geschlagen haben“. Bisher hat P. die Vorwürfe zurückgewiesen, die Aggression sei nicht von ihm ausgegangen. Inzwischen gibt es ein Schreiben seines Verteidigers an zwei Geschädigte, denen zufolge sein Mandant „die Ihnen entstandenen Verletzungen sehr bedauert“ und „großes Interesse an einem Täter-Opfer-Ausgleich“ habe. Als Schmerzensgeld bietet er daher 500 Euro an, ohne eine Rechtspflicht anzuerkennen. Weder P. noch sein Anwalt äußerten sich auf Anfrage dazu. Die Adressaten wollen das Angebot nicht annehmen.