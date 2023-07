1 Gewaltdelikte liegen in zehn Stadtbezirken auf Platz 1 der Kriminalstatistik 2018. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nicht jede Straftat ist in den Stadtbezirken gleich stark vertreten. Wo passiert was am häufigsten? Beim Verbrechen in den Stadtteilen gibt es überraschende Unterschiede.









Stuttgart - Eine nette Geste: Polizisten klingeln bei einem 33-Jährigen, um ihm dessen entlaufenen Hund zurückzubringen. Doch die Freude des Hundebesitzers hält sich in Grenzen. Denn nicht nur ein Hund hat eine gute Spürnase – auch Polizeibeamte haben oft den richtigen Riecher. So bleibt ihnen der Duft von Marihuana nicht verborgen. Die Polizisten schauen nach dem Rechten, finden 250 Gramm Marihuana, 30 Gramm Kokain und mehr als 4800 Euro, die wohl aus Drogengeschäften stammen. Für den 33-Jährigen geht es von seinem Zuhause auf dem Killesberg direkt in Haft.