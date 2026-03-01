Straftaten an Südwest-Bahnhöfen: Am häufigsten kommt es am Stuttgarter Bahnhof zu Gewalt

Die Zahl der Straftaten an Bahnhöfen und in Zügen in Baden-Württemberg geht in mehreren Bereichen zurück - die Gewaltkriminalität verharrt jedoch auf hohem Niveau.
Die Zahl der Straftaten an Bahnhöfen und in Zügen im Südwesten geht in mehreren Bereichen zurück - die Gewaltkriminalität verharrt jedoch auf hohem Niveau. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Mehr als 80 Mal am Tag wird demnach an einem Bahnhof oder in einem Zug in Baden-Württemberg eine Straftat registriert.