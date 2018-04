Straftat in Esslingen verhindert Illegaler Handel mit Welpen fliegt auf

Von jüv 14. April 2018 - 13:04 Uhr

Die Hundewelpen waren nicht artgerecht transportiert worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Archiv

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hat am frühen Samstagmorgen einen illegalen Handel mit Hundewelpen verhindert. Er entdeckte einen rumänischen Transporter, in dem sich die Tier befanden, und alarmierte die Polizei.

Esslingen - Dem Hinweis eines aufmerksamen Mitarbeiters eines Sicherheitsunternehmens ist es laut der Polizei zu verdanken, dass ein illegales Geschäft mit Hundewelpen gescheitert ist. Der Mann entdeckte am frühen Samstagmorgen auf einem Firmengelände im Bereich der Esslinger Straße Entennest einen rumänischen Transporter, in dem sich zehn Hundewelpen befanden. Diese sollten vermutlich in Deutschland verkauft werden, nachdem sie zwar mit den erforderlichen Impfpässen ausgestattet, aber illegal und auf nicht artgerechte Weise hierher transportiert worden seien, meldet die Polizei, die zur Überprüfung des Falles die Tierrettung hinzugezogen hatte.

In Absprache mit einem Vertreter des Veterinäramts seien die Hundewelpen beschlagnahmt und bis auf weiteres in einem Tierheim untergebracht worden. Gegen zwei Rumänen im Alter von 26 und 33 Jahren sei jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet sowie eine Sicherheitsleistung erhoben worden. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen und den tierschutzrechtlichen Verstößen obliegen dem Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen.