Straftäter: Land plädiert für unbefristete Einreisesperren

Die EU möchte das Wiedereinreiseverbot für abgeschobene Straftäter reformieren. Baden-Württemberg stellt sich gegen die Pläne – nicht nur mit Blick auf den Mord an Rouven Laur.
Seit ein paar Tagen ist das Urteil gegen Sulaiman A. rechtskräftig. Der Mörder des Polizisten Rouven Laur ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld für das Attentat am 31. Mai 2024 fest. Eine vorzeitige Entlassung aus der Haft zur Bewährung nach 15 Jahren kommt für Sulaiman A. aufgrund des Strafmaßes nicht in Frage. Irgendwann einmal wird aber auch dieser Straftäter entlassen werden und mutmaßlich nach Afghanistan abgeschoben werden. Die Frage ist wann.