1 Fünf Afghanen saßen im Flugzeug, das vom Flughafen Leipzig/Halle am Freitagmorgen startete. (Archivbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Seit Juli 2021 sind Afghanen aus Baden-Württemberg wegen der Machtübernahme der Taliban nicht mehr in ihr Heimatland abgeschoben worden. Das hat sich nun geändert.











In dem Abschiebeflug nach Afghanistan am Freitagmorgen sitzen nach Angaben des Migrationsministeriums in Stuttgart fünf Männer, die sich zuletzt in Baden-Württemberg aufgehalten hatten. Es handele sich bei allen um „schwere Straftäter“, die das Land nun abgeschoben habe.