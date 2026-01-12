Im Strafprozess um ein mutmaßlich jahrelang in einem Haus im Sauerland verstecktes Mädchen ist die Verhandlung gegen Mutter und Großeltern kurzfristig abgesagt. Grund: die Wetterlage.
Siegen - Der Verhandlungstermin im Strafprozess gegen eine Mutter, die ihre kleine Tochter fast deren ganzes Leben lang in einem Haus im Sauerland versteckt haben soll, ist kurzfristig aufgehoben worden. Das Landgericht Siegen teilte am Montagmorgen mit, die am Vormittag geplante zweite Verhandlung finde wegen der Wetterlage nicht statt. Der Prozess werde an diesem Donnerstag fortgesetzt.