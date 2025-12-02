Illegales Autorennen mit zwei Toten: War es Mord? Gericht verhandelt Raserei in Ludwigsburg

Zwei Frauen kamen in Ludwigsburg ums Leben. Am Freitag beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Raser. Die Anklage lautet auf Mord – darauf kommt es vor Gericht an.
Einer der aufsehenerregendsten Mordprozesse des Jahres beginnt am Freitag, 5. Dezember, im Landgericht Stuttgart. Drei junge Männer müssen sich verantworten, weil sie im März auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ein illegales Rennen gefahren haben sollen. Zwei junge Frauen kamen damals ums Leben: die 23-jährige Merve und die 22-jährige Selin – die Bestürzung über ihren Tod war groß.