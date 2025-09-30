Strafmaßverkündung steht bevor: Staatsanwaltschaft fordert über elf Jahre Haft für Sean Diddy Combs

Sean "Diddy" Combs' Anwälte fordern lediglich 14 Monate, die Staatsanwaltschaft nun hingegen über elf Jahre Haft für den gefallenen Musik-Mogul.
Kurz vor der geplanten Strafmaßverkündung im Gerichtsprozess um Sean "Diddy" Combs (55) am 3. Oktober hat nun auch die New Yorker Staatsanwaltschaft ihre Einschätzung einer angemessenen Strafe für den US-Rapper mitgeteilt. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, wollen die Staatsanwälte den wegen Prostitution in zwei Fällen für schuldig befundenen Musiker für insgesamt elf Jahre und drei Monate im Gefängnis wissen.