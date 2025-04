Strafmaß wird neu verhandelt: 35 Jahre in Haft: Neue Chance auf Entlassung für die Menendez-Brüder

1 Erik (li.) und Lyle Menendez (re.) wurden 1996 für den Mord an ihren Eltern zu lebenslanger Haft verurteilt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Durch die True-Crime-Netflix-Serie "Monster" hat der Fall rund um die Brüder Lyle und Erik Menendez, die 1989 ihre Eltern ermordeten, neue Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt dürfen sie auf eine Verkürzung ihrer lebenslangen Haftstrafe hoffen.











Es ist ein Fall, der die USA seit mehr als drei Jahrzehnten bewegt. Jetzt könnten die Brüder Lyle (57) und Erik Menendez (54), die 1989 ihre Eltern in deren Luxusanwesen in Beverly Hills erschossen, nach 35 Jahren Haft eine Chance auf Freiheit bekommen. Ein Richter in Los Angeles hat am Freitag dem Antrag auf Neuverhandlung des Strafmaßes stattgegeben, wie unter anderem die BBC berichtet.