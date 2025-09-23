Strafmaß wird am 3. Oktober mitgeteilt: Kommt Sean Diddy Combs unmittelbar nach Strafmaßverkündung frei?

Darf Sean "Diddy" Combs schon kurz nach der Strafmaßverkündung Anfang Oktober aus dem Gefängnis? Das streben nun zumindest seine Anwälte in einem fast 400 Seiten langen Dokument an.
Am 3. Oktober wird aller Voraussicht nach dem wegen Prostitutionsdelikten in zwei Fällen für schuldig befundenen Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs (55) das Strafmaß verlesen. Und das könnte womöglich so gering ausfallen, dass der gefallene Musik-Star unmittelbar danach auf freien Fuß kommt. Das jedenfalls fordern die Anwälte von Combs laut übereinstimmender Medienberichte in einem fast 400 Seiten langen Dokument, das am 23. September dem Gericht vorgelegt wurde.