Straffälliger Asylbewerber: Sexualstraftäter irrtümlich aus britischer Haft entlassen

Der Fall schlug hohe Wellen: Ein Asylbewerber belästigte ein 14-jähriges Mädchen. Einwanderungsgegner nahmen das zum Anlass für wochenlange Proteste. Nun unterläuft den Behörden ein peinlicher Fehler.
London/Chelmsford - Ein straffällig gewordener Asylbewerber, der mit seinem Übergriff auf eine 14-Jährige große Empörung in Großbritannien ausgelöst hatte, ist versehentlich aus der Haft entlassen worden. Nun wird mit Hochdruck nach dem 38-Jährigen gefahndet. Der Fall schlägt hohe Wellen, weil Einwanderungsgegner den Vorfall im Sommer für wochenlange, teils gewalttätige Proteste vor Asylbewerberunterkünften genutzt hatten.