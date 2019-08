1 Auch in der aktuellen Saison zündeten die VfB-Fans bereits einmal – beim Auswärtsspiel des Clubs in Heidenheim. Foto: Pressefoto Baumann

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat seinen Gesamtstrafenkatalog für die Saison 2018/19 bekannt gegeben. Der VfB ist dabei weit vorne platziert.

Stuttgart - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat seinen Gesamtstrafenkatalog für die Saison 2018/19 bekannt gegeben. „Wir können, was das Fanverhalten angeht, keine wesentlichen Veränderungen in positiver oder negativer Richtung feststellen“, sagt Hans E. Lorenz, der Vorsitzende Richter des DFB-Sportgerichts dazu gegenüber dem „kicker“. Insgesamt verhängte das Sportgericht Strafen in Höhe von 3.269.050 Euro für unsportliches Fanverhalten.

Die höchste Einzelstrafe (150.000 Euro) kassierte dabei der HSV, an der Spitze rangieren die Dortmunder Borussen mit 241.000 Euro. Insgesamt mussten die Bundesligisten 1.633.275 Euro an Strafen bezahlen. Der VfB Stuttgart hat sich im Bundesliga-Ranking einen Spitzenplatz „gesichert“. Er wird mit 154.000 Euro auf Platz fünf notiert. Die Übersicht aller Strafen für die Bundesligisten in der vergangenen Runde sieht wie folgt aus:

Borussia Dortmund: 241.000

FC Bayern: 215.150

Fortuna Düsseldorf: 174.125

Eintracht Frankfurt: 162.000

VfB Stuttgart: 154.000

Hertha BSC: 132.250

Werder Bremen: 109.000

Schalke 04: 106.000

Borussia Mönchengladbach: 90.000

Hannover 96: 72.500

Mainz 05: 44.000

Bayer Leverkusen: 39.750

1.FC Nürnberg: 39.000

FC Augsburg: 24.000

TSG Hoffenheim: 11.000

SC Freiburg: 7500

RB Leipzig: 7000

VfL Wolfsburg: 5000

Gegenüber der Vorsaison 2017/18 stieg das Strafmaß über eine Million Euro. 2.207.400 Euro mussten von den Clubs damals berappt werden. In der Saison 2016/17 waren es lediglich 1.850.700 Euro.