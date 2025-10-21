Ein kleines Bett, strenger Alltag und abgehörte Telefonate: Für Sarkozy gibt es im Gefängnis keinen Luxus – aber er könnte dem Haftalltag schnell entkommen.
Paris - Von ganz oben nach ganz unten: Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy muss sich nach seiner Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis in der Libyen-Affäre an diesem Dienstag zum Haftantritt melden. Sarkozy wird im Pariser Gefängnis La Santé inhaftiert, wo es einen Trakt für Häftlinge gibt, die besonders geschützt werden müssen, etwa weil es sich um Prominente handelt. Erwartet wird aber, dass der 70-Jährige in einem besonders isolierten Bereich einquartiert wird.