Stopp für Integrationskurs: Ehemaliger Firmenchef würde auch als Putzmann arbeiten, um Deutsch zu lernen

Ahmet ist einer von denen, die keine Chance mehr auf einen Integrationskurs in Stuttgart haben. Dabei ist er hoch qualifiziert. Jetzt lernt er mit Youtube-Videos Deutsch.
Ahmet, dunkler Pulli, schwarze Steppweste, schwarze Brille, akkurater Haarschnitt, könnte gerade auch aus dem Flugzeug gestiegen sein, um bei einer der Firmen in Stuttgart Station zu machen, mit denen sein ehemaliger Arbeitgeber zusammenarbeitet. Aber Ahmet, dessen Name wir zu seinem Schutz geändert haben, macht keinen Businessbesuch in der Landeshauptstadt. Vielmehr wartet der 33-jährige Türke in einer Unterkunft der Caritas auf die Bearbeitung seines Asylantrags. Die Hoffnung, in der Zeit der Aufenthaltsgestattung, bereits einen Integrationskurs beginnen zu können, ist jedoch seit dem Stopp für einen Teil der Bewerber durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) äußerst gering.