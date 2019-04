1 Willem-Alexander mit seinen vier Damen: Alexia, Ariane, Königin Máxima und Amalia. Foto: imago images / PPE

Frauenpower am Königstag: Willem-Alexander der Niederlande feiert seinen Geburtstag mit Königin Máxima und seinen drei Töchtern.

Die Niederländer lassen heute ihren König Willem-Alexander (52) hochleben. Am Königstag, der traditionell an seinem Geburtstag am 27. April gefeiert wird, zeigte sich der Monarch mit seiner Ehefrau, Königin Máxima (47), und seinen drei Töchtern Amalia (15), Ariane (12) und Alexia (13). Die drei Prinzessinnen strahlten gemeinsam mit ihren Eltern für die vielen Fotografen in Amersfoort, wie ein Bild auf dem Instagram-Account des niederländischen Königshauses zeigt. Besonders Amalia stach aus ihrer Familie heraus, entwickelt sich die nächste Königin des Landes doch immer mehr zu einer jungen Frau.

Während ihre Schwestern ein schlichtes blaues (Ariane) und ein rotes Kleid (Alexia) für den besonderen Tag wählten, hat sich die 15-Jährige für ein bunt gemustertes Kleid mit langen Ärmeln entschieden. Dazu kombinierte sie eine kleine, rote Clutch und farblich passende spitze Pumps. Damit machte sie ihrer Mutter Máxima Konkurrenz, die zu ihrem beigefarbenen Outfit mit bestickten Blumen in Orange ebenfalls spitze Pumps und eine Clutch als Accessoire trug. Diese wählte sie allerdings passend zu den Stoffblumen in Orange. Willem-Alexander feierte seinen Tag in einem royalblauen Anzug mit hellblauer Krawatte und winkte als sichtlich stolzer Vater der Menschenmenge zu.

Die Königsfamilie feiert den Geburtstag seines Oberhauptes jedes Jahr an einem anderen Ort, um keine Stadt und deren Bewohner zu bevorzugen. Dieses Mal haben sich die niederländischen Royals für die rund 150.000-Einwohner-Stadt Amersfoort entschieden. Alle Niederländer haben am Königstag frei und feiern ihren König mit Straßenfesten und Paraden.