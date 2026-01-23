So schnell kann es bei Kindern gehen. Eben war sie noch ganz klein, schon feiert Giovanni Zarrellas Tochter ihren 13. Geburtstag. Papa Giovanni zeigt auf Instagram, wie sehr er sie liebt.

"Heute bist du 13 geworden. Heute bist du offiziell eine Teenagerin. Du bist doch gerade erst noch als Baby in meinem Armen gelegen? Wie geht das?" Diese Fragen stellt sich Giovanni Zarrella (47) auf Instagram und feiert den Geburtstag seiner Tochter. Wie "unfassbar stolz" er ist, zeigt er mit bewegenden Zeilen.

"Meine Tochter - auch wenn ich weiß, dass dies nicht geht - und da geht es mir wie allen anderen stolzen Eltern auch - keinen Tag möchte ich verbringen ohne in deiner Nähe zu sein, kein einziges Lachen von dir möchte ich verpassen und keinen Blick deiner strahlenden und leuchtenden Augen", schwärmt der Moderator und Musiker. Zu sehen, wie sie sich entwickle, erfülle ihn "mit unendlicher Freude und Wärme. Du steckst voller Demut und Dankbarkeit und bist gleichzeitig so mutig, abenteuerlustig und hast das größte Herz auf Erden." Ganz egal, was die Zukunft bereithalten wird, wolle er stets an ihrer Seite sein. "Dein Papa liebt dich", beendet er den Beitrag

"Absolutes Lieblingsmädchen auf der ganzen Welt"

"Unser Mädchen ist heute 13 geworden", meldet sich auch ihre Mutter, Zarrellas Ehefrau Jana Ina (49), mit ebenfalls rührenden Worten. "Es ist so wunderschön, dich dabei zu beobachten, wie du dich zu einem so wundervollen Menschen entwickelst. Du bist unser Sonnenschein, und wir sind unendlich dankbar, dich in unserem Leben zu haben." Die Liebe zu ihrer Tochter sei unendlich, schreibt Jana Ina Zarrella. Einen kurzen Clip, in dem die beiden von hinten zu sehen sind, kommentiert die Moderatorin weiter: "Sie denkt, sie ist 'nur' meine Tochter - dabei ist sie mein absolutes Lieblingsmädchen auf der ganzen Welt."

Auch auf den gemeinsamen Sohn Gabriel (17) ist das Paar furchtbar stolz. Erst kürzlich konnte die Familie feiern, dass er erfolgreich an seiner Karriere als Fußballer arbeitet. Gabriel ist seit 2024 beim VfB Stuttgart. Am 21. Januar verkündete die Nachwuchsabteilung des Klubs: "Der Innenverteidiger aus der U19 hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem VfB auch über die laufende Saison hinaus erhalten."