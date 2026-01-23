So schnell kann es bei Kindern gehen. Eben war sie noch ganz klein, schon feiert Giovanni Zarrellas Tochter ihren 13. Geburtstag. Papa Giovanni zeigt auf Instagram, wie sehr er sie liebt.
"Heute bist du 13 geworden. Heute bist du offiziell eine Teenagerin. Du bist doch gerade erst noch als Baby in meinem Armen gelegen? Wie geht das?" Diese Fragen stellt sich Giovanni Zarrella (47) auf Instagram und feiert den Geburtstag seiner Tochter. Wie "unfassbar stolz" er ist, zeigt er mit bewegenden Zeilen.