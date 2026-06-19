Stolzer Papa-Moment: König Felipe fliegt mit Tochter Leonor

Neue Aufnahmen aus Spanien zeigen König Felipe und Prinzessin Leonor bei einem gemeinsamen Militärflug. Die Thronfolgerin erklärte dabei souverän technische Details des Trainingsflugzeugs. Ein Foto nach der Landung zeigt einen rührenden Augenblick zwischen Vater und Tochter.
Diese Bilder sprechen für sich: Das spanische Königshaus hat neue Aufnahmen veröffentlicht, die König Felipe VI. (58) und seine Tochter Prinzessin Leonor (20) bei einem gemeinsamen Militärflug an der Luftfahrtakademie in San Javier in der Region Murcia zeigen. Besonders eine Szene nach der Landung sorgt für Aufmerksamkeit - darauf ist zu sehen, wie der Monarch seine Tochter fest umarmt und sie voller Stolz anschaut.