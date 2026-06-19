Stolzer Papa-Moment: König Felipe fliegt mit Tochter Leonor

Neue Aufnahmen aus Spanien zeigen König Felipe und Prinzessin Leonor bei einem gemeinsamen Militärflug. Die Thronfolgerin erklärte dabei souverän technische Details des Trainingsflugzeugs. Ein Foto nach der Landung zeigt einen rührenden Augenblick zwischen Vater und Tochter.

Diese Bilder sprechen für sich: Das spanische Königshaus hat neue Aufnahmen veröffentlicht, die König Felipe VI. (58) und seine Tochter Prinzessin Leonor (20) bei einem gemeinsamen Militärflug an der Luftfahrtakademie in San Javier in der Region Murcia zeigen. Besonders eine Szene nach der Landung sorgt für Aufmerksamkeit - darauf ist zu sehen, wie der Monarch seine Tochter fest umarmt und sie voller Stolz anschaut.

Schon vor dem Start wurde deutlich, wer bei diesem Termin die Expertin war. Die spanische Thronfolgerin absolviert derzeit ihren dritten militärischen Ausbildungsabschnitt an der Luftwaffenakademie in San Javier und präsentierte sich dabei äußerst professionell.

Im grünen Fliegeranzug erklärte Leonor während einer offiziellen Flugbesprechung den geplanten Ablauf des Trainingsflugs. Mithilfe einer Fernbedienung stellte sie ihrem Vater und den anwesenden Ausbildern den Flugplan vor, erläuterte technische Details des Trainingsflugzeugs vom Typ Pilatus PC-21 und ging sogar auf die Funktionen des Schleudersitzes ein.

Gemeinsamer Flug über Murcia

Anschließend ging es auf die Startbahn. Leonor hob gemeinsam mit ihrer Fluglehrerin, Kapitänin Elena Gutiérrez, ab, während König Felipe in einem zweiten Flugzeug Platz nahm. Die beiden Maschinen absolvierten einen Formationsflug über die Küstenregion rund um La Manga del Mar Menor.

Nach der Landung wich die militärische Disziplin schließlich einem sehr persönlichen Augenblick. Im Hangar entstand ein Foto, das schnell zum emotionalen Höhepunkt des Termins wurde: Felipe nimmt seine Tochter in den Arm und blickt sie mit sichtbarem Stolz an.

Leonor folgt der Tradition des Königshauses

Die militärische Ausbildung der Kronprinzessin gilt als wichtiger Bestandteil ihrer Vorbereitung auf ihre spätere Rolle als Staatsoberhaupt. Wie schon ihr Vater durchläuft Leonor die verschiedenen Teilstreitkräfte Spaniens und sammelt Erfahrungen bei Heer, Marine und Luftwaffe.