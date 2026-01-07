Stolze Eltern: Krebskranke Tochter von Dennis Diekmeier triumphiert bei Reitturnier

Nach einem herausfordernden Jahr 2025 gibt es gute Nachrichten bei Familie Diekmeier: Tochter Delani hat bei einem Reitturnier gewonnen. Vor rund einem Jahr wurde ihre Krebserkrankung bekannt.

Dennis Diekmeier (36) und Ehefrau Dana freuen sich über einen Erfolg ihrer krebskranken Tochter Delani. Die 15-Jährige gewann ein Springen bei einem Reitturnier. Bei einer Stilspringprüfung der Klasse L erreichte sie in Eppelheim eine Wertnote von 8,0 - das gelang nur ihr. "Diese beiden sind einfach unglaublich", lobte Dana Diekmeier ihre Tochter und das Pferd Col d'Amour in ihrer Instagram-Story.

Auch Delanis jüngere Schwestern Dalina und Divia traten bei dem Reitturnier an. Mutter Dana teilte einige Aufnahmen, darunter Fotos von ihren strahlenden Töchtern nach dem Wettbewerb.

Neue Therapie hilft Delani

Für die Familie ist es eine schöne Nachricht in schwierigen Zeiten. Im Februar 2025 gaben Dennis und Dana Diekmeier bekannt, dass ein Tumor bei ihrer Tochter festgestellt wurde. Der Nierenkrebs breitete sich auch auf die Lunge aus und die erste Chemotherapie zeigte zunächst keine Wirkung. Zwei Operationen an der linken Lunge musste sich Delani bereits unterziehen. Im November dann ein erstes hoffnungsvolles Zeichen: Ein neuer Therapieversuch schlug an. Für die Tochter des ehemaligen Bundesliga-Stars und seiner Frau bedeutete das einen Aufenthalt in der Uniklinik Würzburg. Das Weihnachtsfest durfte Delani zuhause verbringen.

Dennoch war das Jahresfazit klar: "2025 war für uns als Familie das schwierigste und schmerzhafteste Jahr unseres Lebens. Ein Jahr, das wir uns so nie hätten vorstellen können", schrieben Dennis und Dana Diekmeier in einem gemeinsamen Instagram-Post.

Dennoch wolle sich die Familie für die lieben Nachrichten und die Unterstützung ihrer Liebsten bedanken. "Ihr habt uns getragen, gestärkt und gezeigt, wie viel Menschlichkeit es gibt", ergänzte sie und betonte: "Für 2026 wünschen wir uns und euch allen vor allem eines: Gesundheit. Denn das ist und bleibt das Wichtigste."