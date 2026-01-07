Stolze Eltern: Krebskranke Tochter von Dennis Diekmeier triumphiert bei Reitturnier

Nach einem herausfordernden Jahr 2025 gibt es gute Nachrichten bei Familie Diekmeier: Tochter Delani hat bei einem Reitturnier gewonnen. Vor rund einem Jahr wurde ihre Krebserkrankung bekannt.
Dennis Diekmeier (36) und Ehefrau Dana freuen sich über einen Erfolg ihrer krebskranken Tochter Delani. Die 15-Jährige gewann ein Springen bei einem Reitturnier. Bei einer Stilspringprüfung der Klasse L erreichte sie in Eppelheim eine Wertnote von 8,0 - das gelang nur ihr. "Diese beiden sind einfach unglaublich", lobte Dana Diekmeier ihre Tochter und das Pferd Col d'Amour in ihrer Instagram-Story.