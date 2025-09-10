Stolz und Vorurteil bis Kingsman: Colin Firth wird 65: Everbodys Darling mit späten Action-Ambitionen

Schauspieler Colin Firth feiert seinen 65. Geburtstag. Vom Romantiker hat er sich zumindest auf der Leinwand zum schlagfertigen Actionheld gewandelt.
Einen Tag nach dem 65. Geburtstag von Hugh Grant zieht ein weiterer britischer Star nach. Denn auch Colin Firth findet am 10. September 65 Kerzen auf seiner Torte vor. Mit den Gemeinsamkeiten zwischen den beiden ist damit noch lange nicht Schluss. Schließlich balgten sie sich schon um dieselbe Frau, befanden sich Jahrzehnte lang auf der Schnellwahltaste sämtlicher Produzenten von Romantikstreifen und brachen letztendlich vehement mit ihrem Ruf als "Mister RomCom". In einigen wichtigen Punkten unterscheiden sich die zwei Männer aber doch maßgeblich.