Stolz auf Team D: Annalena Baerbock besucht deutsche Athleten in Paris

Annalena Baerbock besucht deutsche Athleten in Paris

1 Annalena Baerbock hat sich in Paris mit deutschen Athletinnen und Athleten getroffen. Foto: imago/photothek/Florian Gaertner/AA

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock drückt bei den Olympischen Spielen in Paris den deutschen Athletinnen und Athleten die Daumen. Bei ihrem Besuch in der französischen Hauptstadt sprach sich die Außenministerin auch für eine deutsche Olympia-Bewerbung aus.











Link kopiert



Besuch aus der deutschen Politik bei den Olympischen Spielen in Paris: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (43) hat dem Team Deutschland am gestrigen Donnerstag (1. August) einen Besuch abgestattet. Baerbock, als einstige Trampolinturnerin selbst sehr sportbegeistert, besuchte das Deutsche Haus im Stade Jean Bouin. Am Freitag verfolgte sie live vor Ort den Viertelfinaleinzug der deutschen Hockey-Frauen im Spiel gegen China.