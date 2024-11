Stolpersteine Stuttgart: Das Versagen der Nachkriegsjustiz

1 Hermann Schlotterbeck wurde im Welzheimer KZ gequält und danach in einem Wald bei Riedlingen erschossen. Foto: VNN

Die Mitglieder der losen Untertürkheimer Widerstandsgruppe Schlotterbeck wurden zwischen November 1944 und Mai 1945 hingerichtet. Der mitverantwortliche SS-Mann Alfred Hagenlocher erhielt sogar die Staufermedaille des Landes.











Link kopiert



– Die Szene, die Friedrich Schlotterbeck in seiner Autobiografie beschreibt, lässt einen schaudern: Der Krieg ist vorbei, entschlossen schritt er auf die Annastraße zu, atmete tief. Das Häuschen in Luginsland im Stadtbezirk Untertürkheim, stets das einzige im Ort ohne Hakenkreuzfahne, stand noch. Alles war wie vor einem Jahr, als sich der Arbeiter und Kommunist den Nazischergen durch Flucht in die Schweiz entzog. Vorfreudig drückte er den Klingelknopf. Auf der anderen Straßenseite ging ein Fenster auf: „Zu wem wollen Sie?“, fragte die Nachbarin. Dann sank sie auf die Fensterbank und begann zu weinen. „Es ist niemand da.“ Ringsum öffneten sich Fenster und Türen. „Ja weißt du es denn nicht? Sie sind tot.“ „Alle?“, fragte Schlotterbeck und erkannte seine Stimme fast selbst nicht. „Alle“, sagte die Nachbarin. „Die Gestapo.“