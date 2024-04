1 Elisabeth und Leopold Einstein bei ihrer Hochzeit Foto: privat/Theo Bohrmann

Die Familie Einstein war beliebt und angesehen – doch die Nationalsozialisten nahmen ihnen alles. Nur ein Sohn überlebte. Aus unserer Serie „Stuttgarter Stolpersteine - Die Menschen hinter den Namen".











Fröhlich ging es einst zu bei der Familie Einstein im Stuttgarter Westen. Ihren Lebensmittelpunkt haben sie in der Hölderlinstraße, zunächst in der Hölderlinstraße 58 und dann in einer großzügigen, mit schönen Möbeln eingerichteten Wohnung im Haus Nummer 37. Leopold und Elisabeth Einstein führen dort mit ihren drei Kindern Fritz, Kurt-Werner und Ingeborg (geboren 1923, 1924 und 1928) ein angenehmes Leben. Es fehlt ihnen an nichts. Die jüdische Familie ist gesellig und gastfreundlich, sie lädt gerne zum Kaffeetrinken und Kartenspielen ein. Auch, als sie schon in einer viel kleineren Wohnung leben, die ihnen die Nationalsozialisten zugewiesen hatten, empfangen sie noch regelmäßig Besuch.