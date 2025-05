Stolperschwelle gegen Vergessen﻿: „Erkennen, wie zerbrechlich Demokratie ist“ – Rudersberg erinnert an NS-Lager

„Erkennen, wie zerbrechlich Demokratie ist“ – Rudersberg erinnert an NS-Lager

1 Gunter Demning hat die Stolperschwelle selbst verlegt. Foto: Gottfried Stoppel

Rudersberg erinnert mit einer Stolperschwelle an das Leid in einem früheren Frauenlager. Der Künstler Gunter Demnig verlegt das Mahnmal – ein überfälliges Zeichen gegen das Vergessen.











Link kopiert



Es ist vollbracht, in Rudersberg ist am Montagnachmittag eine Stolperschwelle verlegt worden – mitten im Ortskern, wenige Schritte vom Rathaus entfernt. Dort, wo einst das Arbeitserziehungslager für Frauen stand, markiert nun ein bronzefarbener Streifen im Gehweg das, was jahrzehntelang verdrängt wurde: systematische Gewalt, Zwangsarbeit und staatlich organisierte Erniedrigung.