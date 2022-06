Wieder Stromausfall in Teilen Stuttgarts

Störung in der Landeshauptstadt

1 Am Freitagabend gab es in Stuttgart einen Stromausfall. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Am Freitagabend kommt es in einigen Teilen Stuttgarts zu einem Stromausfall. Mitarbeiter der Stuttgarter Netze arbeiten an der Behebung der Störung.















Wieder gibt es in Teilen Stuttgarts einen Stromausfall. Wie die Stuttgarter Netze mitteilen, sind die Probleme am Freitagabend in den Bereichen um die Postleitzahlen 70374 und 70372 (vor allem Bad Cannstatt) zu verorten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen die Störung schnellstmöglich beheben.

In den vergangenen Monaten kam es immer mal wieder zu kleineren Problemen in der Stadt. Zuletzt im April.