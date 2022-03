1 In Stuttgart kam es am Mittwoch zu einem Stromausfall. (Symbolfoto) Foto: imago images/Andreas Haas/Andreas Haas / imago images via www.imago-images.de

In Stuttgart-Mitte, -Süd und -Ost gab es am Mittwochvormittag einen größeren Stromausfall. Wie Stuttgarter Netze auf Twitter mitteilte, arbeiten die Mitarbeiter mit Hochdruck an der Behebung.

Wie ein Mitarbeiter auf Nachfrage erklärte, begann die Störung um 11.24 Uhr beim Umspannwerk in Stöckach. „Die Störung ist eigentlich gar nicht so groß, nur gibt es genau in dem Gebiet viele Postleitzahlen auf kleinem Gebiet“, so der Sprecher.

Nach Angaben von Stuttgarter Netze sei das Problem seit 11.46 Uhr wieder behoben. Der Grund für den Ausfall sei ein Kabelfehler gewesen.