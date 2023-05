Bewohner im Stuttgarter Westen mussten am Mittwoch stundenlang ohne Strom ausharren. Grund dafür war eine technische Störung im Netz, deren Behebung gleich in vier Wohnhäusern den Stecker zog.

Die Bewohner von vier Wohnhäusern im Stuttgarter Westen mussten am Mittwoch stundenlang ohne Strom auskommen. Auslöser war die Behebung einer technischen Störung im Stromnetz, wie Moritz Oehl, Sprecher der Stuttgart Netze, auf Anfrage unserer Redaktion sagte.

Die bereits am Dienstagnachmittag gemeldete Störung im Stromnetz habe zunächst nur ein einziges Wohnhaus in der Hasenbergsteige betroffen. Laut Netze Stuttgart ist das Gebäude daraufhin provisorisch mit Strom versorgt worden.

Vier Häuser stundenlang ohne Strom

Um den Defekt im Netz zu finden, musste am Mittwoch dann aber schweres Gerät ran: Die Experten gruben die Straße auf – und identifizierten schließlich den Grund für die Störung in einem Erdkabel. Für die Arbeiten war es erforderlich, den Strom an drei weiteren Wohnhäusern abzudrehen.

Für die Bewohner der betroffenen Häuser bedeutete dies drei bis vier Stunden Ausharren ohne Elektrizität. Insgesamt seien maximal 50 Menschen von der Stromabschaltung betroffen gewesen, so schätzt der Fachmann von Stuttgart Netze.