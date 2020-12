Störung in Stuttgart behoben

1 In Stuttgart ist am Dienstagmorgen der Notruf ausgefallen (Symbolbild). Foto: 7aktuell.de

Im Stadtkreis Stuttgart ist am Dienstagmorgen für eine knappe Stunde der Notruf unter den Nummern 112 und 19222 ausgefallen.

Stuttgart - In Stuttgart ist am Dienstagmorgen für knapp eine Stunde der Notruf ausgefallen. Dies betraf die Nummern 112 (Feuerwehr und Rettungsdienst) und 19222 (Krankentransport). In dringenden Fällen wurden Anrufer gebeten, den Polizeinotruf unter der 110 anzurufen.

Laut Polizei bestand die Störung seit 10.30 Uhr im Stadtkreis Stuttgart. „Wir bitten im Falle eines Notfalls die Anrufer, sich unter der Telefonnummer 110 bei uns zu melden. Wir leiten das Anliegen dann an die jeweilige Stelle weiter“. Ein Sprecher der Polizei bat außerdem darum, nur in wirklich dringenden Fällen den Polizeinotruf zu wählen.

Die Störung war gegen 11.15 Uhr behoben.

