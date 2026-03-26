Störung im Kreis Böblingen: Hunderte Glasfaser-Kunden sind offline

Seit Mittwochmittag sind Kunden der Deutschen Glasfaser im Kreis Böblingen ohne Anschluss. Der Grund liegt weit außerhalb des Landkreises.

Rund 6 500 Kunden des Internetanbieters Deutsche Glasfaser (DG) sind seit heute von einem Netzausfall betroffen. Neben dem Großraum München sind auch zahlreiche Haushalte im Kreis Böblingen von der Störung betroffen und können weder auf Internet noch auf Telefonie zugreifen. Wie viele davon sich im Kreis Böblingen befinden und wie viele in München, das konnte die Deutsche Glasfaser zur Stunde noch nicht lokalisieren.

Wie DG-Pressesprecherin Nora Lippelt auf Anfrage mitteilte, liegt die Ursache für den überregionalen Ausfall in einem Schaden an einer Glasfaserleitung im Rechenzentrum eines Dienstleistungspartners in München. „Die Reparaturarbeiten vor Ort laufen auf Hochtouren“, versichert Lippelt. Eine genaue Zeitangabe, wann die Verbindungen wiederhergestellt sein werden, konnte die Pressestelle zunächst nicht nennen. Betroffene Kunden können sich über die Service-Hotline des Unternehmens informieren. Die DG-Website zeigt die Störung nicht an.

Unsere Empfehlung für Sie Glasfaser im Kreis Böblingen Spitzenreiter beim schnellen Internet in der Region Bis Ende 2026 soll die Glasfaserversorgung im Kreis Böblingen auf über 70 steigen. Das ist ein Spitzenwert in der Region Stuttgart.

Aus dem Kreis Böblingen liegen konkrete Störungsmeldungen aus den Orten Rohrau, Aidlingen und Herrenberg-Haslach vor. Vereinzelt berichten auch Kunden anderer Provider im Stadtgebiet Herrenberg von Verbindungsproblemen. Ob diese mit dem Ausfall bei der DG zusammenhängen, ist unklar. Womöglich sind weitere Gemeinden von dem Ausfall betroffen.

Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragte der Region, Anja Genetsch, Bereichsleiterin Kommunale Kooperationen Deutsche Glasfaser und Landrat Roland Bernhard (v.l.n.r.) Foto: Deutsche Glasfaser

Im Landkreis sind die Anschlüsse der Deutschen Glasfaser vor allem in den Gemeinden Deckenpfronn, Gärtringen-Rohrau, Hildrizhausen, Herrenberg-Haslach und -Süd sowie in Nufringen verbreitet. Dort hat die DG in den vergangenen Jahren flächendeckend ausgebaut, nach eigenen Angaben seien die Anschlussarbeiten fast oder ganz erledigt. Perouse, ein Ortsteil der Stadt Rutesheim, ist das erste vollständig abgeschlossene Projekt im Landkreis Böblingen. Durch fehlerhaft verlegte Leitungen wurde der Ausbau zum Teil verzögert.

Außerdem laufen derzeit Tiefbauarbeiten in Aidlingen, Bondorf, Gäufelden, Holzgerlingen, Jettingen, Mötzingen und Weil im Schönbuch. In diesem Jahr startet der Bau in Weissach und auch Gärtringen wird folgen, teilte die Deutsche Glasfaser im Januar mit. Der Landkreis Böblingen erreichte im vergangenen Jahr einen bedeutenden Fortschritt beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur und erzielte ein Wachstum von 9,4 Prozent bei Glasfaseranschlüssen.

Landkreis Böblingen an der Spitze des Ausbaus

Mit insgesamt 119 399 sogenannten „Homes Passed“-Anschlüssen, die durch die Deutsche Telekom und Deutsche Glasfaser realisiert wurden, seien 61,6 Prozent der Haushalte im Landkreis mit schnellen Glasfaserverbindungen versorgt, teilt das Landratsamt im Januar mit. Bis Ende 2026 soll die Glasfaserversorgung im Kreis Böblingen auf über 70 Prozent steigen. Damit läge der Landkreis in der Region Stuttgart an der Spitze des Glasfaser-Ausbaus.