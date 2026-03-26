Störung im Kreis Böblingen: Hunderte Glasfaser-Kunden sind offline

Seit Mittwochmittag sind Kunden der Deutschen Glasfaser im Kreis Böblingen ohne Anschluss. Der Grund liegt weit außerhalb des Landkreises.
Rund 6 500 Kunden des Internetanbieters Deutsche Glasfaser (DG) sind seit heute von einem Netzausfall betroffen. Neben dem Großraum München sind auch zahlreiche Haushalte im Kreis Böblingen von der Störung betroffen und können weder auf Internet noch auf Telefonie zugreifen. Wie viele davon sich im Kreis Böblingen befinden und wie viele in München, das konnte die Deutsche Glasfaser zur Stunde noch nicht lokalisieren.