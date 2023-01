So ist die Lage am Engelbergtunnel

1 Die technische Störung war auch am Dienstag in den frühen Morgenstunden noch nicht behoben. Foto: 7aktuell.de

Noch immer steht der Verkehr auf den Autobahnen A81 und A8 kilometerlang. Wegen eines technischen Defekts ist der Tunnel nur einspurig in jede Richtung befahrbar.















Noch immer staut sich der Verkehr auf den Autobahnen rund um Leonberg mehrere Kilometer lang. Vor allem auf der A81 aus Richtung Heilbronn kommend sowie auf der A8 aus Richtung München. Weil die Brandmeldeanlage am Montagmittag ausgelöst wurde, war der Engelbergtunnel, durch den die Autobahn 81 zwischen Heilbronn und Stuttgart verläuft, bis in die Abendstunden komplett gesperrt. Die technische Störung war auch am Dienstag in den frühen Morgenstunden noch nicht behoben.

Doch wie die Polizeidirektion Ludwigsburg meldet, sind mittlerweile Servicemitarbeiter vor Ort und die Arbeiten zur Behebung des Defektes sind im Gange. Bereits am späten Montagabend gegen 22.45 Uhr wurde ein Fahrstreifen im Tunnel in Fahrtrichtung Stuttgart wieder freigegeben, einer in Richtung Heilbronn dann gegen 0.30 Uhr. So hatte sich der Stau in der Nacht aufgelöst. In den frühen Morgenstunden kam es in den Stoßzeiten dann zu neuen Staus.