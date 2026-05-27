Störung im Bahnverkehr: Stellwerksausfall legt Bahnverkehr Hamburg-Berlin lahm

Ein Stellwerksausfall bei Lüneburg bremst den Verkehr auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin aus. Die technische Störung soll bis voraussichtlich Donnerstag andauern.
Lüneburg - Der Ausfall eines Stellwerks an einer Bahnstrecke nahe Lüneburg in Niedersachsen beeinträchtigt auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) zwischen Hamburg und Berlin. Es komme bei den Zügen, die zwischen den beiden Städten fahren, zu Verspätungen und Ausfällen, teilte die Bahn mit. ICE-Züge verkehren demnach auf der Strecke aktuell nur alle zwei Stunden.