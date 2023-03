Störung in Stuttgart

Ein Kurzschluss hat am Dienstagabend Stellwerke der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) lahmgelegt. Gut eine halbe Stunde lange ist nicht mehr viel gegangen im städtischen Nahverkehr.









Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) haben am Dienstagabend viel Geduld aufbringen oder ihre Pläne über den Haufen werfen müssen. Gegen 17.30 Uhr hatte ein Kurzschluss einen Stromausfall verursacht, der Stellwerke des städtischen Nahverkehrsunternehmens lahmgelegt hat. Betroffen waren nahezu alle Stadtbahnlinien, die auf ihrer Fahrt durch die Innenstadt kommen.

Fahrgäste harrten in den Zügen aus

Die Zeit während des Zwangshalts verbrachten die Fahrgäste in den stehen gebliebenen Bahnen oder sie warteten am Bahnsteig vergeblich auf den nächsten Zug. „Wir bedauern diesen Vorfall sehr. Das war keine leichte Situation für unsere betroffenen Fahrgäste. Alle haben die Ruhe bewahrt und sich besonnen verhalten“, sagte Thomas Moser, Technischer SSB-Vorstand, am Tag nach dem Zwischenfall.

Fahrplan lange Zeit durcheinander

Kurz nach 18 Uhr setzten sich die ersten Bahnen auf den betroffenen Abschnitten wieder in Bewegung. Allerdings dauerte es noch bis in die Abendstunden bis sich der Verkehr im SSB-Netz der Landeshauptstadt wieder normalisiert hatte.