1 Steffen Hallaschka hat seinen Vertrag bei RTL verlängert. Foto: RTL / Stefan Gregorowius / i&u TV

Ungebetene Gäste bei „stern TV“: Zwei Männer drängen sich mit skurrilen Botschaften in die Livesendung mit Steffen Hallaschka. Der RTL-Moderator reagiert schlagfertig.















Link kopiert



Die Kameras bei „stern TV“ laufen, Moderator Steffen Hallaschka stellt der frisch gekürten Dschungel-Königin Djamila Rowe seine Fragen, RTL ist live auf Sendung. Plötzlich passiert es: Ein Unbekannter stürmt ins Bild, spricht völlig aus dem Kontext gerissene Sätze und fragt den völlig überrumpelten TV-Mann: „Wusstet ihr eigentlich, dass WWE fake ist?“ Offenbar macht der Störer eine Anspielung auf „World Wrestling Entertainment“, den Veranstalter der berühmten Wrestling-Veranstaltungen.

Wirre Störaktion im Live-TV

Hallaschka, der gerade erst seinen Vertrag mit RTL um mehrere Jahre verlängert hat, reagiert schlagfertig auf die stressige Situation. „Sie möchten hier in die Sendung stürmen und einfach mal eine Botschaft platzieren? Da würde ich doch empfehlen, sich einfach wieder hinzusetzen“, sagte der Moderator in ruhigem, aber bestimmten Ton. Daraufhin führen zwei Sicherheitsmitarbeiter den Eindringling ab. Offenbar war dieser aus dem Publikum gekommen – und wollte die große TV-Bühne nutzen.

Hallaschka: „Was ist denn hier heute Abend los?“

Hallaschka ruft dem TV-Störer noch hinterher: „Wissen Sie was? Das ist eine gute Bewerbung für den Dschungel. Vielleicht versuchen Sie es da noch mal. Und wenn Sie dann wiederkommen, dann reden wir auch über alles, was Sie für richtig halten.“ Dschungel-Königin Rowe verfolgt den Zwischenfall sichtlich irritiert. Nicht besser machte es ein zweiter Störer, der kurz darauf auf sich aufmerksam machte. Auch er lief unvermittelt vor die laufenden TV-Kameras und gab unverständliche Sätze von sich. „Für Sie gilt das Gleiche. Was ist denn hier heute Abend los?“, sagte der „Fernsehmoderator langsam genervt.

Hallaschka, der nunmehr seit zwölf Jahren mittwochabends durch „stern TV“ führt, schlägt dann aber wieder routiniert eine Brücke in die Sendung zurück: „Schauen Sie mal, liebe Djamila: So etwas ist los bei uns, wenn die Dschungelkönigin kommt. Dann denkt jeder, er kann ein bisschen vom Glanz Ihrer Majestät abbekommen.“