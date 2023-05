1 Der künstliche Horst in Geisingen ist nun bezogen worden. Foto: Claus König

Ein Storchen-Männchen hat sich mit seiner neuen Partnerin auf dem Geisinger Schlössle niedergelassen. Gleich zwei Paare brüten derzeit im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Und in einem Fall handelt es sich um eine Premiere.









Zumindest für den Raum Ludwigsburg war es eine kleine Sensation, als vor einigen Jahren Störche im Pleidelsheimer Wiesental brüteten. Die Tiere hatten sich in dem Schutzgebiet, also außerhalb der Siedlung, auf keinem künstlichen Horst niedergelassen, sondern putzten die Kinderstube für ihren gefiederten Nachwuchs in einem natürlichen Nest heraus. Fortan schlüpften in jeder Saison kleine Adebare im Wiesental. Doch damit wird es heuer aller Wahrscheinlichkeit nichts werden . . .