Störche rasten in Stuttgart: Ziehen die Störche etwa schon gen Süden?

1 Rast mit Blick auf Fernsehturm: Eine Gruppe Weißstörche stakste am Wochenende über eine Wiese in Birkach. Foto: privat/Wolfgang Lenkner

Beim Stichwort Eis denken Menschen derzeit an süße Erfrischungen, der Weißstorch fürchtet dagegen schon kalte Beine. Die ersten Exemplare sind bereits auf dem Weg ins Winterquartier – und rasten in Stuttgart.











Die Temperaturen sind hochsommerlich, doch den Weißstörchen scheint schon der Winter im Nacken zu sitzen. In den letzten Tagen zeigten sich an mehreren Stellen in Stuttgart die großen Vögel in kleinen Gruppen: Ein Leser hat am Samstag acht von ihnen am Birkacher Osthang beobachtet und fotografiert. Eine noch größere Ansammlung war vergangene Woche in Heumaden aufgetaucht, wie Michael Schmolz, der Vogelbeauftragte des NABU, berichtet.