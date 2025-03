Störche in Weil der Stadt: Endlich zu zweit!

Seit dem letzten Wochenende klappert es im Duett vom Storchenturm, auf dem Storch Leon seit dem Valentinstag auf seine Partnerin gewartet hat. Immer wieder bleiben Bürgerinnen und Bürger der Keplerstadt stehen und hören dem Paar beim Klappern zu oder beobachten, wie sie sich das Gefieder zurechtzupfen. Zwar hat es bei den beiden offensichtlich „gefunkt“, denn erste Paarungsversuche konnten bereits beobachtet werden, aber die Störchin trägt keinen Ring. „Leon hat wohl eine neue Partnerin“, mutmaßt Sabine Holmgeirsson, die sich seit der ersten Storchensaison 2022 um die Weiler Störche kümmert und inzwischen auch offizielle Storchenbeauftragte ist. Zu ihren Aufgaben gehören Nestpflege, Datenerhebungen, und nicht zuletzt, das Ablesen der Ringe, um die Störche zu identifizieren.

Störchin trägt keinen Ring

So konnte Sabine Holmgeirsson anhand der Gravur des Rings auch mehr über Leons Partnerin der beiden letzten Jahre herausfinden. Da diese Störchin in der Schweiz geboren wurde, bekam sie von ihr den Namen Heidi. „Wir werden leider auch nicht klären können, ob es etwa Leonie von 2022 ist“, bedauert Sabine Holmgeirsson. Denn die Störchin, mit der sich Leon im ersten Jahr paarte, trug ebenfalls keinen Ring. Bei einer Namensabstimmung der Weil der Städter Bürgerinnen und Bürger bekam sie dann den Namen Leonie, passend zu Leon, der 2020 in Rheinland-Pfalz geboren wurde.

„Am 19. Februar war bereits eine Störchin mit im Nest“, erzählt die Storchenbeauftragte, die immer ein Auge auf den Horst hat. Allerdings wurde sie vom Storch immer wieder aus dem Nest geschupst. Nach einer gemeinsamen Nacht, machte sie dann am nächsten Tag den Abflug. „Es könnte aber sein, dass sie nun wieder zurückgekommen ist“, sagt Sabine Holmgeirsson. Nachdem Heidi bisher nicht in die Keplerstadt zurückgekehrt ist, hat sich Leon jetzt offensichtlich anderweitig getröstet.

Momentan fliegt das Paar auf Wiesen und Felder bei Weil der Stadt

Ob die Paarungsversuche erfolgreich waren, zeigt sich aber erst nach einigen Tagen – mit der erfolgreichen Ablage der Eier. Im Abstand von etwa zwei Tagen können so mehrere Eier zusammenkommen. Danach wird gebrütet und immer nur ein Storch verlässt das Nest zur Futtersuche. Momentan fliegen beide oft gemeinsam auf die Wiesen und Felder rund um Weil der Stadt. Das Leben auf dem Storchenturm ist auch in diesem Jahr wieder aufregend, vor allem was die Störchinnen betrifft. Nachdem Sabine Holmgeirsson regelmäßig Berichte von Storchenfreundinnen und -freunden über die Lieblingstiere der Keplerstadt bekommt, ist es aber umso schöner, dass mit der Störchin nun weiter Geschichte geschrieben werden kann. Das Nest in Merklingen auf der Kirchenburg ist bisher noch leer. Da aber in den letzten beiden Wochen immer wieder Störche in und um Weil der Stadt gesehen wurden, bleibt abzuwarten, ob es sich auch dort noch ein Storchenpaar gemütlich machen wird.