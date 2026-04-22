Störche in Stuttgart bauen Nest direkt neben S21-Großbaustelle: „Die sind schmerzfrei“

Unbeeindruckt von Baulärm und Verkehr baut ein Storchenpaar sein Nest in direkter Nachbarschaft zur Stuttgart-21-Baustelle. Ob das eine gute Idee ist? Das sagen Bahn, Stadt und Nabu.
Die seit mehreren Tagen im Schlossgarten beobachteten Störche haben mit dem Bau eines Nestes in der Innenstadt begonnen. Das zeigen neue Videosequenzen und Bilder. Besonders lärmempfindlich scheinen die Vögel nicht zu sein. Die Lage des Horsts würde in Immobiliensprache als „verkehrsgünstig“ gepriesen. Die Vögel haben sich für ihre neue Bleibe eine Platane ausgesucht, die nur wenige Meter neben der fünfspurigen, vielbefahrenen Schillerstraße steht. Auf der anderen Seite befindet sich die Großbaustelle für Stuttgart 21.