Störche in Stuttgart bauen Nest direkt neben S21-Großbaustelle: „Die sind schmerzfrei“

Unbeeindruckt von Baulärm und Verkehr baut ein Storchenpaar sein Nest in direkter Nachbarschaft zur Stuttgart-21-Baustelle. Ob das eine gute Idee ist? Das sagen Bahn, Stadt und Nabu.

Die seit mehreren Tagen im Schlossgarten beobachteten Störche haben mit dem Bau eines Nestes in der Innenstadt begonnen. Das zeigen neue Videosequenzen und Bilder. Besonders lärmempfindlich scheinen die Vögel nicht zu sein. Die Lage des Horsts würde in Immobiliensprache als „verkehrsgünstig“ gepriesen. Die Vögel haben sich für ihre neue Bleibe eine Platane ausgesucht, die nur wenige Meter neben der fünfspurigen, vielbefahrenen Schillerstraße steht. Auf der anderen Seite befindet sich die Großbaustelle für Stuttgart 21.

Der Baum steht im sogenannten Juchtenkäferhabitat, einer Gruppe von Bäumen im Mittleren Schlossgarten, die der Rodung für Stuttgart 21 entgangen ist, weil sie von Juchtenkäfern bewohnt war. Die Störche haben sich auf einem der Bäume niedergelassen, dessen Krone gekappt ist. Auf der dadurch entstanden geraden Stammfläche haben die Vögel ihren Nestbau begonnen.

Bei der mit dem Bau von Stuttgart 21 betrauten Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm ist man trotz der Nähe zur Großbaustelle, die die strenggeschützen Tiere suchen, noch gelassen. „Der Nestbau von Störchen wirkt sich nicht auf den Betrieb der Bahnhofsbaustelle aus“, sagt ein Bahnsprecher.

Auch bei der LBBW Immobilien, die für den Umbau des Schlossgartenquartiers zuständig ist, hat man sich schlau gemacht: „Nach Rücksprache mit unserem ökologischen Gutachter gehen wir nicht davon aus, dass sich der Storch durch die Baustellentätigkeiten am Schlossgartenquartier beeinträchtigt fühlt“, sagt eine Sprecherin.

„Es besteht kein Anlass, das Treiben der Störche zu überwachen“

Im Rathaus – genauer: der Unteren Naturschutzbehörde – freut man sich über das Storchenpaar, aber weitere Maßnahmen wird man von Seiten der Stadt nicht ergreifen. „Es besteht kein Anlass, das Treiben der Störche etwa zu überwachen“, sagt eine Sprecherin. „Ihr Nistplatz befindet sich in einem abgegrenzten und damit geschützten Bereich.“ Die ebenfalls unter Naturschutz stehenden Juchtenkäfer seien durch die Störche auch nicht gefährdet.

Michael Schmolz ist Vogelexperte beim Naturschutzbund (Nabu) in Stuttgart. Er hat sich angeschaut, was das Storchenpaar auf der Platane schon geschafft hat: „Die beiden haben sich schon ein ganz ordentliches Nest gebaut“, lautet sein Urteil. Der Biologe findet es „verblüffend, aber nicht abwegig“, dass die Weißstörche sich dafür ausgerechnet einen Platz am trubeligen, lauten und vielbefahrenen Arnulf-Klett-Platz ausgesucht haben. „Weißstörche sind Kulturfolger. Das bedeutet, dass sie sich dem Menschen über die Jahrhunderte eng angeschlossen haben. Wir stören sie überhaupt nicht.“ Und die beiden großen Baustellen? „Wir können den Vögeln schon zutrauen, dass sie dort nicht nisten würden, wenn sie der Baulärm und die Arbeiten stören würden. Weißstörche sind da ziemlich schmerzfrei.“

Die zwei Störche haben sich schon ein ordentliches Nest gebaut. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Viel mehr wundert den Experten, dass die Störche ihr Nest auf einem Baum bauen. „So ein Baumnest ist eine kleine Kuriosität.“ Der Ciconia ciconia nistet eher auf Dächern, Schornsteinen oder extra angebrachten Nisthilfen. „Jungstörche sind nicht sofort perfekte Flieger“, sagt Schmolz. „Von einem Baum aus zu starten, ist dann schon eine Herausforderung.“ Vielleicht könnte es sich bei den Stuttgarter City-Störchen um eher unerfahrene, junge Tiere handeln: „Die probieren gern mal was Neues.“

Im Stuttgarter Schlossgarten finden die Störche genug Nahrung

Augenscheinlich hätten die Vögel den Nest-Rohbau schon errichtet und seien gerade dabei, es sich gemütlich zu machen, meint Schmolz. „Sie fliegen Moos und Blätter heran, um das Nest von innen auszustopfen.“ Nahrung dürften die Störche im Schlossgarten genug finden. „Der Schlossgarten-See ist ja gleich um die Ecke.“ Und zur Not gebe es in einer Stadt auch genug Abfälle, um satt zu werden.

Wie groß die Chancen sind, dass es im Juchtenkäferhabitat bald Storchenküken gibt? Eine Prognose abzugeben sei schwierig. „Manchmal bauen Störche ganz emsig Nester und brüten dann doch nicht“, sagt Schmolz. Waschbären, die notorischen Unruhestifter im heimischen Tierreich, könnten zu Nesträubern werden. Die Graureiher-Kolonie am Max-Eyth-See hätten die putzig aussehenden, durch Pelzfarmen bei uns eingeschleppten Raubtiere schon weitestgehend vernichtet. „Vielleicht sind Störche aber wehrhafter.“﻿

Würde das Storchenpaar nun bald anfangen zu brüten, würden die Küken Anfang Juni schlüpfen. Im Juli könnte man sie dann bei Flugübungen beobachten. Im August machen sich die Störche dann schon auf in ihr Winterquartier. In Baden-Württemberg beginnen Störche oft schon Anfang bis Mitte März mit dem Eierlegen. Die Stuttgarter Störche seien somit eher spät dran, sagt der Experte: „Sie sollten sich also sputen.“