Stockende Friedensgespräche: Iran droht bei neuen Angriffen mit Vergeltung

US-Präsident Trump erwägt angeblich neue Angriffe auf den Iran. Die Rohölpreise steigen. Die iranische Führung will derweil die Amerikaner auf dem Grunde des Persischen Golfs sehen.
Teheran - Der Iran droht angesichts von US-Überlegungen für neue Militärschläge mit Vergeltung. In einer seiner seltenen Äußerungen ließ der oberste Führer Modschtaba Chamenei erklären, der Iran werde seine Atom- und Raketenkapazitäten zu schützen wissen. "Neunzig Millionen iranische Bürger im In- und Ausland betrachten alle Atom- und Raketenfähigkeiten als nationales Gut und werden sie wie ihre See-, Land- und Luftgrenzen verteidigen", hieß es in einer Rede, die im staatlichen Fernsehen in Teheran verlesen wurde.