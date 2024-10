1 Der Mann wählte in Stockach bei Konstanz 77 Mal die 110. (Symbolfoto) Foto: dpa/Peter Kneffel

Binnen einer halben Stunde wählt der Mann 77 Mal den Notruf. Schließlich klingelt die Polizei bei ihm.











Weil er nicht schlafen konnte, hat ein 31-Jähriger in Stockach bei Konstanz den Notruf gewählt. Insgesamt 77 Mal binnen einer halben Stunde habe der Mann die 110 angerufen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Telefon habe er geklagt, dass er nicht schlafen könne, da sein Nachbar stinke, hieß es weiter.