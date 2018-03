StN-Kolumnist KNITZ packt aus Was steckt in dieser Trickkiste?

Von KNITZ 31. März 2018 - 07:57 Uhr

Karton bei der Ankunft in der Redaktion. Foto: Decksmann

Seit anderthalb Wochen passt StN-Kolumnist KNITZ auf einen Karton unter seinem Schreibtisch auf, der am kommenden Dienstag einen Auftritt in einer Zauber-Show haben wird. KNITZ verrät schon heute, was in der Kiste steckt.

Stuttgart - Es ist nicht so, dass KNITZ nichts anderes zu tun hätte. Aber seit anderthalb Wochen wacht er über einen Karton, der unter ­seinem Schreibtisch steht. Immer, wenn eine Kollegin oder ein Kollege vorbeikommt und wissen will, was sich in der Kiste befindet, sagt KNITZ: „Wart‘s ab!“ Er achtet darauf, dass niemand das Ding anfasst.

Da wir, liebe Leserinnen und Leser, uns nun schon eine Weile kennen, will KNITZ Ihnen gegenüber die Katze aus dem Sack, Pardon, aus der Kiste lassen: Der Karton kam per Post, Absender ist der Magier ­Alexander Straub, 23. KNITZ wird den Karton bis kommenden Dienstag hüten, dann, am Abend, wird er ihn einem vertrauenswürdigen Kollegen übergeben, der damit ins Theaterhaus marschieren wird, zur Zaubershow von Alexander Straub.

KNITZ glaubt nicht, dass das möglich ist

Gegen Ende seines Auftritts wird der Zauberer den Kollegen auf die Bühne ­bitten. Gemeinsam werden sie den Karton öffnen und – wenn alles gut geht – wird der Kollege den Entwurf der aktuellen Titel­seite der Stuttgarter Nachrichten aus dem Karton fischen.

KNITZ glaubt ja nicht, dass so etwas möglich ist. Wie soll der Magier vor anderthalb Wochen schon gewusst haben, was kommenden Dienstag in der Zeitung steht? Das weiß ja nicht mal der Chefredakteur.

Alexander Straub ist ein Großer seines Fachs

Dennoch hat KNITZ den Verdacht, dass die Sache hinhauen könnte, denn Alexander Straub, der aus einem Dorf bei Schwäbisch Hall stammt, ist ein Großer seines Fachs: 2014 wurde er in Hollywood zum Zauber-Weltmeister gekürt. Gerade mal eine Minute hatte er Zeit, um sein Können unter Beweis zu stellen: Er nutzte seine Chance, zündete seinen Geldbeutel an, zauberte Kredit­karten hervor und ließ am Ende des Kurzauftritts 10 000 Euro aus dem Nichts erscheinen. Das hat die Amis überzeugt. Das Geld war zwar falsch, aber der Trick echt.

Sollte Sie mit dem Gedanken spielen, die Show im Theaterhaus zu besuchen: Sie ist leider ausverkauft. Nicht mal Alexander Straub kann noch Tickets herbeizaubern. Nur für die Auftritte in Ravensburg ­(4. April) und Nürnberg (6. April) gibt es noch Karten. Aber wir halten Sie über den Ausgang des Abends auf dem Laufenden.

Was ist eigentlich schwerer: Einen ­Elefanten verschwinden zu lassen? Oder den Entwurf einer Zeitungsseite aus einem Karton zu zaubern. Alexander Straub muss nicht lang überlegen: „Die Nummer mit dem Elefanten ist riskanter. Der könnte ja auf die Idee kommen, wegzulaufen.“

Mit Elefanten hat KNITZ keine Erfahrung, aber was den Karton unter seinem Schreibtisch betrifft, kann er das bestätigen: Bisher hat der noch keine Anstalten gemacht, sich zu bewegen.