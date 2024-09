StN-Kita-Spiele: Wenn Bewegung Spaß macht

Immer mehr Kinder bewegen sich immer weniger. Dabei macht springen, hüpfen, rennen und klettern so viel Spaß! Die StN-Kita-Spiele in der Scharrena sind der beste Beweis dafür.

Paul, der Chefreporter der Stuttgarter Kindernachrichten, kommt aus dem Schwitzen gar nicht mehr raus. Dabei muss er hier in der Scharrena gar nicht die acht Bewegungsstationen schaffen, und auch sein Pinguin-Tanz mit den 700 Kindern in der Halle gleich am Anfang an diesem Vormittag war noch eine der leichteren Übungen. Aber die vielen hundert Fotos auf der kleinen Bühne in der Arena, in der die Volleyballerinnen der Allianz MTV Stuttgart schon so große Erfolge gefeiert haben, die sind eine echte Herausforderung.

Mia, Moritz und andere wollen erst einmal abklatschen, bevor sie sich links und rechts von ihm, sozusagen umflügelt von seinen Flossen, in die Kamera strahlen. Micha ist noch ein bisschen schüchterner, der zwar kuschlige, aber doch ganz schön große Pinguin flößt ihm ordentlich Respekt ein. Deswegen hält er auch Abstand, sucht sich beim Gruppenfoto den am weitesten von Paul entfernten Platz. Und die nächsten Kita-Gruppen aus der ganzen Stadt stehen schon Schlange.

Lesen Sie auch

Rückwärts durch einen Hindernisparcours

Es sind wieder StN-Kita-Spiele in der Scharrena. Aus insgesamt 70 Kitas in ganz Stuttgart sind die Kinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern an diesem Vormittag in die beeindruckende Halle mit Zuschauertribünen unter der Untertürkheimer Kurve des VfB-Stadions gekommen. Und bevor sie zu Paul und dem Fotografen kommen, sind sie schon ein paar Mal außer Puste gewesen. Der kleinen Nina machen die acht Stationen gar nicht so viel aus, schließlich kann sie schon ein perfektes Rad schlagen. Andere müssen sich da deutlich mehr anstrengen. Aber rückwärts durch einen Hindernisparcours mit viel zu vielen kreuz und quer gestellten Hütchen zu laufen, ist wirklich nicht so einfach.

Maja Ruppert ist Erzieherin in der Kita Kneippstraße in Bad Cannstatt, hatte es an diesem Mittwoch also nicht ganz so weit. Sie ist mit ihren Kindern schon zum zweiten Mal dabei. „Das ist eine tolle Veranstaltung“, sagt sie lachend, während ihre zehn Jungs und Mädchen gerade ihr Vesper verdrücken. Ihr geht es dabei nicht so sehr darum, zu gewinnen. „Wir wollen, dass die Kinder Spaß daran haben, sich zu bewegen. Und es ist für sie auch schon toll, bei so einem großen Event in so einer großen Halle dabei zu sein.“ Sie und ihre Kita-Kolleginnen haben auch schon festgestellt, dass die Kinder sich immer weniger bewegen. „Es sind kaum noch welche in Sportvereinen.“ Dafür nehme der Medienkonsum immer weiter zu, auch schon bei Fünfjährigen. So jung sind die Kinder, die bei den Kita-Spielen mitmachen.

Acht Bewegungsstationen

„Manche Übungen sind sehr anspruchsvoll“, stellt die Cannstatter Erzieherin fest, und meint dabei vor allem das Seilspringen an der Chamäleon-Station. Das habe nur einer ihrer Jungs geschafft – und der ist sportlich, er spielt Fußball im Verein. Die StN-Kita-Spiele sind eine Gemeinschaftsveranstaltung der Sportkreisjugend Stuttgart zusammen mit dem Amt für Sport und Bewegung, der GluckerSchule und der AOK Stuttgart-Böblingen, die Stuttgarter Nachrichten sind der Medienpartner.

Die acht Bewegungsstationen basieren auf dem Bewegungspass der Stadt Stuttgart für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in Kitas und Sportvereinen. Ziel ist, dass Bewegung Teil des Familienalltags wird. In dem Pass vermitteln acht Tiere kindgerecht Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Für jede Übung gibt es Punkte

Diesen Tieren begegnen die Kinder und Erzieherinnen in der Scharrena wieder. Die Schlange schlängelt sich an den Hütchen-Hindernissen vorbei, die Ameise transportiert Material, das Känguru hüpft mit beiden Beinen und manchmal auch nur mit einem. Dann gibt es noch das balancierende Eichhörnchen, den Purzelbaum schlagenden Bär, den sich flink auf allen vieren bewegenden Krebs, den ballspielenden Seehund und eben das Chamäleon. Für jede Übung gibt es Punkte, damit alles ganz sicher abläuft und auch richtig gezählt wird, sind überall einige der rund 50 Helferinnen und Helfer der GluckerSchule und der Sportkreisjugend dabei.

Ein aufregender Vormittag

Der für die Kinder so aufregende Vormittag hatte mit Reden von Martin Maixner, dem Vorsitzenden der Sportkreisjugend Stuttgart, und von Isabel Fezer, der Bürgermeisterin Jugend und Bildung der Landeshauptstadt begonnen. Zum Abschluss wurden die Sieger auf der Bühne beglückwünscht und jedes der teilnehmenden Teams durfte ein Überraschungsgeschenk mit in die Kita nehmen. Am besten bewegt – und damit die meisten Punkte gesammelt – haben sich an diesem Tag die Teams der Kindertagesstätte Schatzinsel in Zuffenhausen, der Tageseinrichtung für Kinder Beim Fasanengarten 43 in Weilimdorf und des evangelischen Theodor-Fliedner-Kindergartens im Stuttgarter Westen. „Herzlichen Glückwunsch!“, sagt Pinguin Paul.